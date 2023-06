Aprindeți farurile să se vadă prostia! In lumina ultimei decizii legislative, trebuie sa ne inclinam in fața mareței viziuni a celor care conduc țara noastra. Noua lege care obliga șoferii sa circule cu luminile aprinse pe strazile din orașe ne aduce aminte ca Romania este o țara in care viteza luminii este depașita doar de viteza prostiei. Totusi, de ce sa […] Articolul Aprindeți farurile sa se vada prostia! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

