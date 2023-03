Stiri pe aceeasi tema

Complexul Muzeal Arad, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Arad, in colaborare cu Asociația „Kolcsey" Arad, organizeaza evenimentul aniversar „Muzeul din Arad la 130 de...

Comunicat. Aradul se poate mandri cu elevi frumoși, inteligenți, pasionați, dar mai ales performanți! Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a fost astazi gazda conferinței...

Bugetul județului Arad a fost adoptat astazi in plenul Consiliului Județean Arad fara votul USR Arad. Consilierii noștri județeni s-au abținut de la vot, astfel...

Ședința ordinara de azi din cadrul Consiliului Județean Arad a inceput cu o „precizare" din partea lui Iustin Cionca, vizavi de subiectul care ține prima...

Dupa ce procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore a Teodorei...

Printre alte puncte pe ordinea de zi, ședința de astazi a Consiliului Județean Arad cuprindea și proiectul de buget al județului. Conform legii, procesul de...

Comunicat CJA: Echipa tehnica a Consiliului Județean Arad a constatat cedarea zidului de protecție a culeei podului din comuna Șicula, in urma eroziunii cauzata de...