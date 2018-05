Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american James Marsden, unul dintre protagonistii serialului de succes 'Westworld', se va afla in fruntea distributiei unui lungmetraj bazat pe jocul video 'Sonic the Hedgehog', potrivit revistei de specialitate Variety, citata joi de EFE. Studioul Paramount va…

- La 27 martie, incepand din 1962, artisti si publicul celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului. Sarbatoarea este un moment de recunoaștere a fortei de comunicare pe care o are teatrul, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice. Arta scenica ne ajuta sa descoperim…

- Apple dezvolta si testeaza tehnoloigia pentru a produce singura in premiera ecranele viitoarelor dispozitive, scrie Bloomberg care spune ca mai intai aceste ecrane ar ajunge pe ceasuri si, cel devreme in 3-5 ani pe iPhone. Tehnologia MicroLED are multe avantaje, insa nu a ajuns inca la maturitate si…

- Jordan Peele, laureat al premiului Oscar in acest an pentru scenariul comediei negre "Get Out", pe care a si regizat-o, i se va alatura partenerului sau intr-ale comediei Keegan-Michael Key pentru lungmetrajul de animatie "Wendell and Wild", produs de Netflix, conform publicatiei Variety. In filmul…

- Actorul Jon Hamm, celebrul protagonist al serialului 'Mad Men', se afla in negocieri pentru a juca in filmul 'Pale Blue Dot', in care Natalie Portman detine rolul principal, relateaza EFE. Potrivit publicatiei de specialitate Variety, filmul va purta semnatura lui Noah Hawley, realizator…