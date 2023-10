Apple va lansa o actualizare software a iPhone 12, pentru a respecta cerinţele Franţei privind radiaţiile Apple a contestat concluziile autoritatilor franceze care au spus ca iPhone 12, care este pe piata de trei ani, a emis cantitati de radiatii mai mari decat limitele permise si a oprit vanzarile dispozitivele. Marti, Apple a oferit cea mai completa explicatie de pana acum cu privire la discrepanta dintre constatarile Frantei si cele din alte tari in care iPhone 12 a fost aprobat pentru vanzare. Intr-un articol postat pe site-ul sau, Apple a spus ca, de mai bine de un deceniu, iPhone-urile au inclus senzori care permit telefonului sa detecteze cand se afla in apropierea corpului unui utilizator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

