Apple Search ar putea înlocui Google pentru căutări de pe iPhone In timp ce Google și Microsoft exploreaza posibilitațile noi deschise de inteligența artificiala, compania Apple pare ca este mai degraba interesata sa intre intr-un domeniu vechi de zeci de ani: cautarile online. Conform unui raport publicat pe Bloomberg in cadrul newsletter-ului Power On, Apple experimenteaza cu soluții proprietare pentru cautari online, planuind probabil o eventuala „desparțire” de Google in viitor. Apple lucreaza de mulți ani la o soluție proprietara de cautari Google este motorul de cautare implicit pe toate dispozitivele Apple vandute de foarte mulți ani, iar acest parteneriat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

