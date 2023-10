Apple nu mai oferă suport tehnic pe X Apple nu mai ofera suport tehnic direct clientilor pe X, prin intermediul contului Apple Support. In schimb, acesta directioneaza utilizatorii catre sectiunea de suport de pe site-ul companiei printr-un mesaj automatizat. Pana acum, contul in cauza raspundea utilizatorilor la diversele intrebari pe care acestia le aveau despre produsele companiei, adresate atat prin mesaje directe, cat si prin posturi in care era etichetat contul. Din cate se pare, Apple a incetat sa mai ofere suport tehnic si pe YouTube, unde raspundea la intrebarile lasate de utilizatori in comentarii. Compania nu a facut vreun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

