Apple lansează un site pentru Apple Card Apple a lansat card.apple.com, un microportal pentru utilizatorii serviciului Apple Card. De aici, utilizatorii pot folosi o buna parte din facilitatile oferite de aplicatia mobila. Prin intermediul site-ului, utilizatorii isi pot plati ratele la produsele achizitionate prin Apple Card si pot verifica soldul. Direct in ecranul principal sunt afisate cele mai importante informatii, precum data si valoarea urmatoarei rate. Din noul site, utilizatorii pot, de asemenea, sa programeze platile viitoare pentru a scapa de grija virarii manuale in fiecare luna a ratelor. Aceasta facilitate este chiar mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

