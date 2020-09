Stiri pe aceeasi tema

- Alexia este o artista cu un talent uriaș, extrem de expresiva și camelonica. Dupa ce prima sa piesa, Cronic, feat. DJ Project, s-a bucurat de succes, Alexia lanseaza Pentru tine, o melodie sensibila, cu un mesaj puternic, despre sacrificiile pe care o persoana le poate face intr-o relație de iubire.…

- Compania de analiza JD Power este recunoscuta in Statele Unite pentru numeroasele studii pe care le realizeaza pentru industria auto prin intermediul clienților marcilor. Cel mai recent top vizeaza adopția noilor tehnologii, iar studiul a luat in calcul 34 de sisteme imparțite in patru categorii: confort,…

- Compania chineza specializata in intelgienta artificiala Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology, cunoscuta si sub numele de Xiao-i, a dat in judecata Apple, careia ii cere 1,4 miliarde de dolari pentru ca i-ar fi incalcat brevetele, relateaza Reuters. Pe langa plata despagubirilor,…

- Compania aeriana Blue Air introduce din 1 octombrie zboruri din Bacau catre cinci noi destinatii - Bucuresti, Cluj, Paris, Munchen si Koln, potrivit unui comunicat remis joi de operatorul aerian de pasageri potrivit Agerpres. Incepand cu 1 octombrie, Blue Air va opera saptamanal din Bacau patru zboruri…

- Angeles lanseaza, pe YouTube și magazinele digitale, EP-ul Fantezii, care conține cinci piese R&B cu influențe trap soul, ale caror versuri vorbesc despre adevarul ce se transforma treptat in fantezie. “In acest EP este vorba despre adevar, care in timp devine fantezie. Pentru realizarea acestui EP…

- Nominalizarile pentru premiile Emmy au fost anunțate aseara, iar HBO și Netflix domina topurile, in timp ce nou lansatele Disney+ și Apple + vin tare din urma. Serialul „Watchmen” porneste ca favorit in cursa pentru cele mai prestigioase recompense ale productiilor americane de televiziune. „Marvelous…

- Canon prezinta patru obiective RF noi si doua extendere RF concomitent cu cu lansarea camerelor mirrorless EOS R5 si EOS R6. Noile obiective adauga posibilitati telefoto gamei RF, dar si functii suplimentare pentru portrete si fotografiere macro, pentru fotografii profesionisti si amatori.

- Apple a prezentat ieri o noua versiune a sistemului de operare iOS, care va include numeroase noutati, multe dintre acestea inspirate de Android. iOS va suporta widget-uri care pot fi plasate pe ecranul principal, widget-urile si aplicatiile vor imparti aceleasi ecrane. Utilizatorul va putea afisa pe…