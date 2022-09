Apple începe să fabrice iPhone 14 în India, o schimbare mare în politica sa de producţie ”Noua gama iPhone 14 introduce tehnologii noi, inovatoare, si capacitati importante de siguranta. Suntem incantati sa producem iPhone 14 in India”, a spus compania intr-un comunicat. Foxconn, cea mai importanta companie de asamblare a IPhone, produce dispozitivele la fabrica sa indiana din Sriperumbudur, de la periferia orasului Chennai. Gigantul din Cupertino, California, produce iPhone-uri in India din 2017, dar acestea erau de obicei modele mai vechi. De data aceasta, cu iPhone 14, Apple produce pentru prima data cel mai recent model in India, aproape de momentul lansarii dispozitivului. Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing a emis un proiect de norme pentru a facilita accesul unor turiști in China pentru vizite de-a lungul frontierei sale. Grupurile de turiști organizate de agențiile de turism din zonele de frontiera ale Chinei vor putea sa-și aleaga „in mod flexibil” punctele de intrare și de ieșire…

- Pandemia de COVID-19 continua sa afecteze organizarea evenimentelor sportive in China. Cinci meciuri din campionatul de fotbal al Chinei au fost amanate din cauza pandemiei, a anuntat vineri AFP, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tencent, gigantul chinez al tehnologiei, evaluat la 370 de miliarde de dolari, a inregistrat prima sa scadere a veniturilor trimestriale, de la an la an, grupul fiind afectat de reglementarile mai stricte privind jocurile video in China si o reaparitie a Covid-19 in a doua mare economie din lume,…

- Doua studii publcate de prestigioasa revista Science conchid ca pandemia covid-19 a inceput in piata din Wuhan, in China, indicand astfel o foarte probabila orgine animala a virusului SARS-CoV-2, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe locuri de divertisment, dar și unele grdainițe au fost inchise in orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, din cauza cazurilor de Covid, informeaza Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 2.000 de turisti au ramas blocati intr-o statiune din sudul Chinei, dupa ce autoritatile au impus un lockdown pentru a stopa criza de coronavirus, in conditiile in care numarul infectarilor este in cresere. Politica stricta zero-COVID-19 a tarii continua sa afecteze afacerile.

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Cocktailul de anticorpi dezvoltat de compania AstraZeneca pentru prevenirea maladiei COVID-19 a fost autorizat intr-o zona de turism medical din provincia Hainan, situata in sudul Chinei, inaintea unei eventuale aprobari la nivel national, a anuntat marti presa locala chineza, citata de Reuters.…