Apple ar putea vinde un iPhone mai ieftin, cu ecran mare Celebrul analist chinez Ming-Chi Kuo este convins ca Apple va avea in portofoliu un telefon cu ecran mare si un pret mai mic decat device-urile cu ecran mare pe care le vinde in prezent. Asta, insa, din 2022. Daca informatia se va concretiza, va reprezenta o schimbare de strategie din partea companiei americane, care, pana acum, a vandut doar foarte scump telefoanele cu ecran mare. Viitorul iPhone cu ecran mare pe care Apple il va vinde mai ieftin va avea un ecran de 6,7 inch – o dimensiune care, in cazul iPhone-urilor, este disponibila doar la cele mai scumpe modele, cele din seria Pro. Daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

