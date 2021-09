Apple amână actualizările de securitate pentru copii, în urma criticilor primite Angajamentul facut de Apple de luna trecuta de a verifica telefoanele si computerele clientilor din SUA pentru imagini de abuz sexual asupra copiilor a declansat o reactie globala din partea unei game largi de organizatii care protejeaza drepturile oamenilor si angajatii companiei criticand planul. Criticii au sustinut ca aceasta caracteristica ar putea fi exploatata de guvernele represive care cauta sa gaseasca alte metode de cenzura cenzura sa pentru arestari si ar fi, de asemenea, imposibil pentru observatorii externi sa stabileasca daca Apple verifica doar un mic set de continut pe dispozitiv.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

