Apple a transmis angajaţilor că pot discuta despre salarii, orele lucrate şi condiţiile de muncă Notificarea a venit in timp ce unii angajati au presat Apple sa faca mai mult pentru a se asigura ca nu exista diferente de salarizare inechitabile in cadrul companiei. Intr-o postare pe un site intern, Apple a spus ca politicile sale nu ii impiedica pe angajati sa ”vorbeasca liber” despre conditiile de munca, potrivit unei copii a mesajului vizualizat de Reuters. ”Incurajam orice angajat cu preocupari sa le exprime intr-un mod in care se simte cel mai confortabil, intern sau extern”, se arata in postare. Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze. Politica de conduita in afaceri a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

