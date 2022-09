Stiri pe aceeasi tema

- ​Apple a cerut furnizorilor sa nu produca mai multe telefoane iPhone 14, dupa ce primele date arata ca cererea nu a fost atat de mare cum se aștepta compania, scrie Bloomberg. Sursele spun ca, daca cererea pentru modelul iPhone 14 a fost scazuta, pentru iPhone 14 Pro solicitarile au fost numeroase.

- Apple a prezentat noile telefoane iPhone 14, care vin in versiuni cu ecrane de 6,1 inci, respectiv 6,7 inci și costa de la 799 dolari in SUA. In premiera, userii vor putea trimite mesaje de urgența prin satelit, cand sunt intr-o zona fara semnal, opțiunea fiind disponibila in SUA și Canada, din noiembrie.

- Pasionații de tehnologie mai au de așteptat pana pe 7 septembrie ca sa afle ce noutați urmeaza sa arunce pe piața gigantul Apple. Producatorul de telefoane a anunțat ziua in care va dezvalui noul telefon iPhone 14. Deși pana acum nu au aparut imagini cu viitorul telefon mobil Apple, se știu deja unele…

- Sunt vizate iPhone 6 si modele ulterioare, toate iPad-urile Pro, iPad de a cincea generatie si urmatoarele si Mac, potrivit unui aviz postat pe site-ul Apple. Potrivit firmei, in fosta versiune a sistemului de operare, ”o aplicatie poate folosi un cod arbitrar” de acces neacordat la aparat, ceea ce…

- Corporatia americana Apple intentioneaza sa prezinte o noua linie de modele de smartphone-uri iPhone 14 la prezentarea din 7 septembrie, inceperea vanzarilor fiind programata pentru 16 septembrie, conform Bloomberg .

- Apple are in plan de a permite reclame in mai multe aplicații foarte populare, cum ar fi Maps, Books sau Podcasts, scrie Bloomberg, citata de CNBC. Apple are așteptari mari de la business-ul de publicitate, mai ales ca anual se vand peste 200 de milioane de iPhone-uri și peste un miliard de oameni folosesc…

- Seria de smartphone-uri iPhone 14 ar putea fi amanata pe fondul cresterii tensiunilor dintre China si Taiwan. Situatia gigantului american este una sensibila deoarece Apple foloseste procesoare produse de TSMC (Taiwan) care sunt livrate catre Pegatron in China (locul unde se fabrica iPhone-urile). Apple…

- Grupul american Apple Inc. a anuntat luni o campanie de reduceri pentru cumparatorii chinezi, care vor avea la dispozitie patru zile in care vor putea cumpara, la preturi mai mici, cel mai scump model de telefon iPhone si accesoriile aferente, inainte de lansarea urmatoarei generatii de smartphone-uri,…