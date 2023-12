Stiri pe aceeasi tema

- Apple a contestat marti decizia de a i se interzice importurile unor modele de Apple Watchuri, pe baza unei plangeri a companiei de tehnologie de monitorizare medicala Masimo, dupa ce administratia presedintelui american Joe Biden a refuzat sa se opuna prin veto deciziei Comisiei pentru Comert International…

- Fiul președintelui american Hunter Biden va comparea la 11 ianuarie in fața unui tribunal din California pentru noua capete de acuzare. Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina cu referire la ABC News. Potrivit calendarului tribunalului federal, publicat luni, fiul președintelui Joe Biden ar trebui…

- Masura vine dupa un ordin din octombrie din partea Comisiei pentru Comert International (ITC) din SUA, care ar putea impiedica Apple sa-si importe ceasurile Apple, dupa ce a constatat ca dispozitivele incalca drepturile de brevet ale companiei de tehnologie medicala Masimo. Actiunile Apple au scazut…

- Hunter Biden, fiul președintelui SUA Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru noua acuzații de infrațiuni fiscale in California, care se adauga la acuzațiile federale existente privind armele de foc din Delaware. Punerea sub acuzare a lui Hunter Biden, anunțata joi, are loc in cadrul unei anchete in…

- Hunter Biden a fost acuzat in legatura cu o investigație de lunga durata a Departamentului de Justiție privind impozitele sale, potrivit CNN. Este al doilea dosar penal pe care avocatul special David Weiss l-a intentat impotriva fiului președintelui Joe Biden. Exista noua capete de acuzare, inclusiv:…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a reconfirmat punctul de vedere asupra președintelui Chinei comuniste, Xi Jinping, conform caruia liderul de la Beijing ar fi un dictator. Președintele Biden a susținut o conferința de presa imediat dupa ce s-a intalnit, in California, cu Xi Jinping. Un jurnalist l-a…

- In ultimul an, comerciantii cu amanuntul de imbracaminte au incercat sa elimine stocurile in exces, care s-a acumulat din cauza unei schimbari a cererii consumatorilor catre produse esentiale, de la articolele discretionare precum imbracamintea. Dar, avand in vedere ca temperaturile din trimestrul al…

- Vremea calduroasa de toamna, neobișnuita pentru acest sezon, din Statele Unite pana in Europa, afecteaza vanzarile de pulovere și paltoane grele, in timp ce se apropie perioada cumparaturilor de sarbatori, au declarat directorii marilor retaileri, inclusiv H&M, iar unele magazine reduc deja prețurile…