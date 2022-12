Apple a ajuns la 25% din piaţa chineză de smartphone-uri O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada cu doar 4%, asta in conditiile in care piata chineza in ansamblul ei scazut fata de anul trecut cu 15%. La nivel individual, modelele iPhone 14 Pro Max si iPhone 14 Pro au fost cele mai vandute smartphone-uri in luna octombrie pe piata din China. Apple a reusit sa acapareze cea mai mare parte a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

