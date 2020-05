Apostolii slavilor și patronii Europei – Calendar creștin ortodox: 11 mai Fii ai guvernatorului Leon al Tesalonicului, nascuți in 826 (sau 827), respectiv in 815, Constantin și Mihail, dupa numele de mireni, indeplinesc importante misiuni de creștinare in Panonia și Moravia. Pentru a putea traduce carțile liturgice in slava, Chiril și Metodiu inventeaza alfabetul „glagolitic” (de la „glagol” – „cuvant”), care, imbunatațit de ucenicii lor, va deveni alfabetul chirilic modern. Dupa crearea alfabetului și dupa traducerea carților necesare credinței și cultului, Chiril și Metodie au fost trimiși in Moravia Mare, unde au predat noile cunoștințe unor tineri ucenici aleși… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

