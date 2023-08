Apocalipsa din Hawai Bilantul victimelor cauzate de incendiul care aproape a devastat un oras pe insula Maui depaseste acum 100 de morti, a anuntat guvernatorul arhipelagului american Hawaii, Josh Green. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini apocaliptice din paradisul din Hawai. Totul e facut scrum. Ok, this video confirms I was wrong. This was just a […] The post Apocalipsa din Hawai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Cel puțin 36 de oameni au murit din cauza unor incendii violente care afecteaza comitatul Maui, din statul american Hawaii, conform oficialilor, citați de BBC. Incendiile extrem de puternice au fost alimentate de vantul puternic adus de un uragan care trece prin zona. Sute de cladiri au fost distruse,…

- Cel puțin 36 de oameni au murit din cauza unui incendiu masiv care afecteaza comitatul Maui, din statul american Hawaii, conform oficialilor, citați de BBC. Incendiul extrem de puternic a fost alimentat de vantul puternic adus de un uragan care trece prin zona. Sute de cladiri au fost distruse, iar…

- Incendiile au facut ravagii miercuri in arhipelagul american Hawaii, unde a fost declarata stare de urgenta, numerosi locuitori fiind nevoiti sa-si evacueze locuintele si unii chiar sa sara in ocean pentru a scapa de flacari, transmite BBC. Mai multe persoane au fost evacuate, iar incendiile au provocat…

