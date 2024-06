Care e prețul carburantului pe 1 iunie și unde gasești cea mai ieftina benzina in cursul zilei de sambata? Cea mai ieftina benzina standard costa sambata 6,95 lei litrul, fata de 7 lei litrul cat era vineri, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, str. Dr. Herescu Petre nr. 2A, sector 5. La restul stațiilor din Bucuresti, benzina standard se gasește la prețuri intre 6,97 si 7,16 lei, in scadere fata de zilele trecute. Diferența este una semnificativa daca ar fi sa ne referim la un plin. In ceea ce privește benzina premium, aici prețurile variaza de la 7,51 lei la 7,86 lei, de asemenea…