- In contextul pandemiei COVID-19 si cerintelor de distantare sociala, Google anunta ca solutia premium de videoconferinte Google Meet va fi disponibila gratuit pentru toata lumea si va fi implementata treptat in urmatoarele saptamani. Google Meet ofera videoconferinte cu pana la 100 de participanti…

- In primele doua saptamani de Online Meetups organizate de NO.MAD Talks pentru a sustine freelancerii din Romania, peste 200 de participanti s-au inscris la cele 8 sesiuni in care s-au abordat subiecte ca organizarea si productivitatea de acasa, gestionarea emotiilor, mentinerea echilibrului, metodele…

- Aplicatia pentru videoconferinte Webex a Cisco Systems a atras in martie un numar record de 324 de milioane de participanti, iar numarul utilizatorilor a crescut de peste doua ori in regiunea Americilor, datorita faptului ca angajatii companiilor au fost nevoiti sa lucreze de acasa din cauza coronavirusului,…

- Liza Sabau a descoperit ca videoul in care lumea canta de la balcon „Juicy” intr-un cartier din S.U.A este de fapt fals. Zilele trecute a fost viral un video in care ai fi zis ca toata lumea care sta izolata in casa dintr-un cartier din New York a cantat la unison piesa „Juicy” de la... View Article

- Daca nu știai… toate lumea se joaca in aceste momente așa ca am tras cu ochiul la ce se joaca cel mai mult lumea. Ai spune Call of duty sau Counter-Strike? Fii atent aici: Un total de 4,1 milioane de jucatori activi lunar sunt fanii regelui jocurilor atat online cat și offline… Grand Theft Auto... View…

- Parasite a surprins pe toata lumea la Premiile Oscar, fiind filmul care a plecat acasa cu „Cel mai bun film„, „Cea mai buna regie„, „Cel mai bun film strain” și „Cel mai bun scenariu original” Membrii familiei lui Ki-Taek au o relație apropiata, dar toți patru sunt șomeri. Intr-o zi, fiul cel mare,…