Aplicaţia ChatGPT ajunge pe Android OpenAI va lansa saptamana viitoare aplicatia ChatGPT pentru Android. Aceasta vine la mai bine de doua luna dupa ce compania a publicat in App Store aplicatia pentru iPhone. Compania a facut anuntul pe Twitter, fara sa spuna exact in care din zilele saptamanii viitoare va fi disponibila noua aplicatie. Pana atunci, in Play Store exista o pagina de precomanda a aplicatiei. Utilizatorii interesati se pot inregistra acolo pentru a putea descarca aplicatia imediat cum devine disponibila. Aplicatia propriu-zisa este gratuita, ca si folosirea chatbot-ului in mod limitat. Insa, pentru 20 de dolari pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

