Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de muzica rock sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un deliciu sonor colorat cu porții serioase de muzica surf. Alaturi de formația timișoreana Grave For Sale, evenimentul ii va avea ca invitați pe cei de la Surf Truckerz. Formația maghiara s-a format in 2013 și abordeaza un surf…

- Cei doi membri ai formației Fara Zahar, „un concept muzical satiric și incarcat de umor, care prezinta pe acorduri simple micile aspecte din viața romanului, despre care, inca, se mai poate rade“, Bobi Dumitraș (chitara acustica, voce) și Bobo Burlacianu (voce, chitara electrica) vor susține un concert…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața a 2.500 de fani. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat…

- Joi, 17 iunie 2021, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul concert Metamorfoze, susținut de Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare. Text: Bobi Dumitraș (trupa Fara Zahar). Regia muzicala: Bobo Burlacianu (trupa Fara Zahar). Pentru o mai mare accesibilitate a publicului…

- Dupa succesul inregistrat cu „PiSiCi", protagoniștii trupei „Fara Zahar", Bobo Burlacianu și Bobi Dumitraș, propun publicului sucevean un nou proiect muzical – „PiSiCi 2", care va avea premiera sambata, 15 mai, la ora 19:00, la Teatrul Municipal ...

- Ziua Independenței de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite și Ziua Europei sunt celebrate la comun de autoritațile locale și instituțiile culturale din județ de 9 mai. Organizatorii au pregatit un ceremonial militar, crosuri pentru toate categoriile de varsta, un flashmob și activitați…

- Sambata, 8 mai 2021, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul concert Metamorfoze, susținut de trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare. Text: Bobi Dumitraș (trupa Fara Zahar). Regia muzicala: Bobo Burlacianu (trupa Fara Zahar). Preț bilet: 30 lei. Biletele se gasesc…

- USR-PLUS propune ca timisorenii care hranesc animale sau pasari, inclusiv porumbei, pe domeniul public sau privat al orasului sa fie amendați. Proiectul vrea interzicerea hranirii in spatiul public a animalelor si a pasarilor și amenzi de pana la 200 de lei. Cum au explicat USR-istii acest proiect?…