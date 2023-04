Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii romani solicita stoparea importului de miere din Ucraina, in conditiile in care Romania are excedent, dar si un sprijin financiar din ajutorul acordat de Uniunea Europeana, chiar daca suma de 10 milioane de euro este „apa de ploaie pentru agricultura Romaniei”.

- Comisia Europeana pregateste un nou sprijin financiar pentru cinci tari afectate de afluxul produselor agricole din Ucraina. Este vorba despre un ajutor de 100 de milioane de euro, bani care vor ajunge in Polonia, Ungaria, Slovacia, Romania si Bulgaria.

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a primit raspuns la scrisoarea trimisa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la criza cerealelor ieftine din Ucraina. Premierul anunța un nou pachet financiar destiant fermierilor și „masuri preventive” luate…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina. „PSD va solicita in coalitia de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act…

- Cerealele ucrainene au fost interzise pe piețele din Slovacia din cauza pesticidelor gasite in aceste cereale și care sunt interzise in Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de Ministerul Agriculturii din Slovacia și a fost facut in 13 aprilie, potrivit unui comunicat de presa citat de Kyev Independent.

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca prioritatea social-democratilor in aceasta perioada o reprezinta elaborarea unui plan de masuri care sa stopeze cresterea preturilor si a inflatiei si sa protejeze firmele romanesti, subliniind ca romanii au nevoie de un plan social si economic „articulat”…