APIA verifica aproape 24.000 de parcele in Caras-Severin De cealalta parte, fermierii trebuie sa permita accesul inspectorilor pe suprafata fermei, sa prezinte acestora informatii si documente legate de obiectul controlului, sa delimiteze parcelele, la fata locului, daca pe parcelele invecinate a fost infiintata aceeasi cultura. Controalele pe teren au inceput in 10 iulie, iar pana in data de 30 s-a reusit verificarea a 134 de fermieri, din 1.185 de persoane selectate pentru verificari. In acelasi timp, au fost verificate 1.753 de parcele, dintr-un total de 23.670. Directorul APIA Caras-Severin, Dumitru Stepanescu, spune ca cifrele ar fi fost altele,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

