APIA efectuează plata sumelor cuvenite sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat autorizarea la plata a sumelor cuvenite sub forma de renta viagera agricola aferenta anului 2020, termenul final de plata fiind 30 noiembrie 2021, a anuntat vineri institutia.



Astfel, din suma totala autorizata de 24,84 milioane lei alocata unui numar total de 17.989 rentieri/beneficiari, vineri, 28 mai, APIA a efectuat plata in valoare de 11,35 milioane lei, pentru un numar de 7.756 rentieri/beneficiari.



APIA precizeaza ca rentierii platiti vineri au solicitat plata prin cont bancar, obtinand viza carnetelor…

Sursa articol: agerpres.ro

