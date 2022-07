APIA efectuează plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 101.995.600 lei pentru un numar de 12.880 beneficiari cu cantitatea de motorina determinata cu acciza redusa de 65.541.423,201 litri. Cantitațile de motorina pentru trimestrul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura – Centrul Județean Bistrița Nasaud informeaza beneficiarii ca a efectuat plata pentru ajutorul de stat conform OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectoarele bovine, suine…

- In campania 2022, la Agenția Județeana de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Gorj a fost depus un numar de 16.700 cereri, reprezentand 97% din totalul de 17.238 programari. Suprafața declarata este de 70.258,57 hectare, ceea ce reprezinta 99,99% din suprafața estimata și declarata in anul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura-Centrul Județean Bistrița Nasaud a incheiat luni, 16 mai, campania de depunere a cererilor unice de plata aferente anului 2022, fara penalitați, in conformitate cu prevederile OMADR nr.46/25.02.2022 privind aprobarea formularului – tip al cererii unice…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru urmatoarele scheme de ajutor de stat, respectiv: Schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca primește Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrul I al anului 2022 – perioada 01.01. – 31.03.2022…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca primeste Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura aferente trimestrul I al anului 2022 (perioada 01.01. - 31.03.2022),…

- Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente trimestrului I al anului 2022, pot fi depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pana in data de 2 mai 2022, inclusiv, a anuntat, vineri,…