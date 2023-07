Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le cere fermierilor sa nu mai arda resturile vegetale de pe terenuri. Conform standardului GAEC-3, incepand cu anul de cerere 2023, fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajiști temporare, nu mai au voie sa arda miriștile și/sau…

- Fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu mai au voie sa incendieze miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile, atrage atentia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. In cazul in care se constata ca o anumita suprafata a exploatatiei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea in cadrul intervențiilor sub forma de plați directe și a unor intervenții și masuri pentru dezvoltare rurala. Fermierii și alți beneficiari…

- Fermierii care au terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu mai au voie sa arda miristile si/sau resturile ramase dupa recoltare conform standardului GAEC-3 ce trebuie respectat incepand cu anul 2023, informeaza marti Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres.„(...)…

- Fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu trebuie sa arda miristile si/sau resturile vegetale rezultate dupa recoltarea culturilor, inclusiv iarba/vegetatia ramasa dupa cosirea/recoltarea pajistilor temporare, conform standardului GAEC-3 ce trebuie respectat incepand…

- Fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu trebuie sa arda miristile si/sau resturile vegetale rezultate dupa recoltarea culturilor, inclusiv iarba/vegetatia ramasa dupa cosirea/recoltarea pajistilor temporare, conform standardului GAEC-3 ce trebuie respectat incepand…

- Ajutor financiar de peste 102 milioane lei, de la stat, pentru crescatorii de animale. Suma maxima pe care o pot primi fermierii Crescatorii de animale primesc dprijin financiar in valoare de 102,32 milioane lei, a anunțat Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Cuantumul ajutorului…