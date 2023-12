APIA a plătit fermierilor ajutorul pentru motorina utilizată în trimestrul III Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura ( APIA ) anunța ca le-a achitat fermierilor suma pentru motorina utilizata in trimestrul III din 2023, ajutor de care beneficiaza aproape 19.000 de agricultori și crescatori de animale. Este vorba de ajutorul de stat la motorina folosita in agricultura in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023 (trimestrul III/2023), in conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare Plațile se efectueaza prin intermediul Centrelor Județene. Cat este ajutorul pentru motorina fermierilor Valoarea ajutorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

