APIA a autorizat peste 17 milioane de euro pentru 55.460 de fermieri

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata avansului pe suprafata 726.598 de fermieri, cu o suma totala de 1,276 miliarde euro, reprezentand 92,11% din numarul total al fermierilor eligibili pentru plata in avans, a anuntat, joi, institutia. Astfel, circa 971,51 milioane…

- Ministerul Agriculturii precizeaza ca "plata catre beneficiari va fi efectuata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si DAJ-uri in perioada imediat urmatoare". Din suma totala, 95,85 milioane lei sunt pentru plata masurilor delegate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- Vesti bune pentru fermieri. Noul ministru al Agriculturii, imediat ce a preluat conducerea ministerului, a deblocat o parte consistenta de bani pentru plata subventiilor APIA, aferente anului de cerere 2019. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) se afla in plina desfasurare cu…

- "Am cerut colegilor de la APIA o situatie privind platile. M-am gandit ca probabil ma veti intreba si am venit cu copiuta. Deci banii sunt. In perioada 16 octombrie - 30 noiembrie, APIA efectueaza plati in avans, 70% pentru platile directe respectiv 85% in cazul masurilor de dezvoltare rurala, iar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European de Garantare…