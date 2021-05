Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste tuturor beneficiarilor ca data de 17 mai 2021 reprezinta ultima zi de primire, fara penalitati, a cererilor unice de plata in cadrul Campaniei 2021, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.



Pana la acest moment, au fost inregistrate in baza de date APIA un numar de 710.720 cereri, pentru o suprafata de 6.885.745 ha.



"Asiguram fermierii de intregul nostru sprijin in parcurgerea cu succes a etapelor necesare si ii indemnam sa colaboreze cu responsabilii de dosar de la nivelul Centrelor judetene,…