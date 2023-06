Apelurile la 112 în Portugalia vor putea fi preluate de ChatGPT din 2025 Portugalia iși propune ca din 2025 sa puna la punct un sistem de raspuns la apelurile de urgența cu ajutorul inteligenței artificiale. Noul mecanism AI bazat pe chatbotul ChatGPT de la OpenAI ar putea fi utilizat de catre autoritațile portugheze pentru a gestiona situațiile de criza, cu un numar ridicat de apeluri la serviciul de urgența, și pentru a tria cazurile semnalate, relateaza BusinessInsider. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

