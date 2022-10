Stiri pe aceeasi tema

- Sa invatam din istorie sa alegem mereu calea pacii. Acesta este apelul lansat de Papa Francisc in timpul rugaciunii Angelus, in timp ce in Ucraina se teme escaladarea nucleara, la 60 de ani de la criza rachetelor din Cuba, care a avut loc in timpul celui de-al II-lea Conciliul Vatican. "Nu putem…

- Coreea de Nord a salutat rezultatele „referendumurilor” din patru regiuni ocupate ale Ucrainei, care au fost descrise ca fiind un „spectacol de propaganda” și „ilegale” de catre autoritațile ucrainene de la Kiev, potrivit agenției TASS. „Respectam voința locuitorilor care au dorit sa se reuneasca cu…

- Premierul britanic, Liz Truss, s-a angajat, luni, sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa. Premierul a promis ca Regatul Unit va egala sau…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri…

- Aproape 80.000 de soldati au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a declarat luni numarul trei de la Pentagon, Colin Kahl, subliniind ca obiectivele anuntate de presedintele Vladimir Putin nu au fost inca atinse, conform AFP. „Rusii au pierdut probabil 70.000 sau 80.000 de soldati…

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca vrea sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Papa a vorbit in avionul papal cu jurnalistii care calatoresc cu el de la Roma in Canada. Niciun papa nu a vizitat…

- Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei…

- Rusia a pierdut mai mult de 30% din capacitatea fortelor terestre, respectiv 50.000 de soldati care fie au murit, fie au fost raniti in timpul luptei, a declarat amiralul Sir Tony Radakin, seful personalului de aparare al Regatului Unit, la emisiunea BBC One Sunday Morning, potrivit The Guardian. Din…