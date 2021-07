Apelul lui Joe Biden către cetățenii SUA: „Vă rog, vă rog, vaccinaţi-vă!” Președintele Joe Biden le cere americanilor sa se imunizeze anti-COVID-19 in numar cat mai mare in condițiile in care SUA se confrunta cu o creștere a numarului de infectari pe fondul raspandirii tulpinii Delta, noteaza Reuters, potrivit Agerpres . „Va rog, va rog, vaccinati-va! (…) Vaccinati-va acum!”, le-a transmis liderul de la Casa Alba concetațenilor sai, luni, in timpul unui discurs in care a vorbit despre faptul ca redresarea economiei americane este strans legata de controlul pandemiei. Asta in contextul in care inmulțirea imbolnavirilor a dus la o scadere a Bursei. Nu putem sa cedam mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

