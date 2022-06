Apelul Federației Spaniole de Rugby a fost respins! România, calificată direct la Cupa Mondială de Rugby 2023 World Rugby a anunțat astazi oficial ca a incheiat toate procedurile legate de apelul Federației Spaniole de Rugby in cazul sancțiunilor primite ca urmare a folosirii unui jucator ce nu indeplinea condițiile de eligibilitate. Comisia de Apel a World Rugby a respins apelul depus de forul iberic de specialitate a fost respins, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe site-ul forului. Decizia Comisiei Independente numite de forul mondial care a analizat cazul ramane neschimbata, precum și sancțiunile impuse de forul mondial. Romania se califica astfel direct la Cupa Mondiala de Rugby din 2023 ce va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

