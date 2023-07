Apele sulfuroase ameliorează și tratează bolile digestive Arsuri și dureri digestive? Mancat haotic și mai puțin sanatos? Digestia este un proces esențial pentru o buna funcționare a organismului și o viața sanatoasa. De-a lungul vremurilor, corpul uman a fost supus unui proces continuu de adaptare, necesar pentru a face fața schimbarilor climatice și de mediu. Printre acestea, un rol de importanța primordiala a fost jucat de dieta. Totodata, buna funcționare a intestinului, direct legata de sistemul imunitar, sufera adesea o criza provocata de stres, obiceiuri alimentare incorecte și un stil de viața sedentar. Vestea buna? Apele sulfuroase amelioreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima saptamana de functionare, respectiv in perioada 15-21 iunie 2023, pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav au avut loc 15 aterizari si 15 decolari. Au fost zboruri de linie efectuate de compania DAN AIR, curse charter spre Antalya si Creta, precum si zboruri private, acestea debutand miercuri,…

- Raportul Național al Starii de Sanatate a Populației[1], elaborat și publicat in decembrie 2021, indica faptul ca in perioada 2011-2020, rata de incidența pe principalele clase de boli in Romania arata astfel: pe primul loc se claseaza bolile aparatului respirator (21425.2, in 2020), pe locul al…

- Amenajarea unei terase este un proiect foarte complex, ce trebuie sa includa și o etapa importanta de montare a soluțiilor pentru drenarea intr-un mod controlat a apelor pluviale. Sistemul cu sifon montat in pardoseala este cel mai utilizat, deoarece ofera anumite beneficii:1. Sifonul de la capatul…

- Spectra XT este o platforma profesionala cu laser ND:Yag cu efect in diminuarea imperfectiunilor pielii, precum pistruii, cicatricile, pete pigmentare sau indepartarea tatuajelor. Dispozitivul se foloseste in tratarea afectiunilor clinice, dar si in procesul de imbunatatire a aspectului pielii. In…

- Ciclon mediteranean peste Romania! ANM a emis o noua alerta meteo pentru mai multe județe din țara, fiind vizate mai multe zone de cod galben de ploi și vant puternic. Așadar, romanii trebuie sa se obișnuiasca cu ploile puternice in aceasta perioada. Mai mult, in zone precum Constanța, Tulcea, Ialomița…

- Medicii Spitalului de Urgente „Sf. Spiridon" din Iasi au tratat in Unitatea de Primire a Urgentelor un numar foarte mare de pacienti in garda de sambata spre duminica, in noaptea de Inviere. In total au fost tratati 187 de pacienti cu mai multe complicatii si probleme de sanatate, un procent semnificativ…

- In Romania, alcoolul reprezinta cea mai frecventa cauza a bolii hepatice cronice. Bolile hepatice cauzate de consumul de alcool includ ficatul gras, hepatita si ciroza. Doctorul toxicolog Radu Tincu a explicat la Antena3 care sunt efectele consumului de alcool excesiv, dar si ce vitamine putem lua atunci…

- „Recomandarea cu mancarea foarte greu de digerat din perioada Pastilor trebuie sa se faca treptat. De aceea, in cele trei zile de sarbatoare, consumul va fi esalonat. Nu trebuie sa asociem toate mancarurile grele, caracteristice sarbatorii de Pasti la o masa. Nu este recomandat sa amestecam la aceeasi…