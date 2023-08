Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane, medici, asistente medicale si personal auxiliar de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Buzau, afiliate Federatiei "Solidaritatea Sanitara", au solicitat in cadrul unui protest un pret corect pentru garzile pe care le efectueaza, in contextul…

- VIDEO: Guvernul a aprobat OUG pentru plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Lista produselor vizate Ordonanța de Urgența pentru plafonarea adaosului comercial la o serie de produse alimentare de baza, a fost aprobata de Guvern, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Legat de colaborarea…

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgența pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecari de teren și fenomene meteorologice periculoase, in limita sumei de 7 milioane lei. Banii provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale și sunt repartizați astfel: –…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi ajutoare de urgența in limita a sapte milioane de lei pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecari de teren și fenomene meteorologice periculoase. Banii provin din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si sunt repartizati astfel:…

- Profesorii suspenda greva, dupa patru saptamani de proteste. Decizia a fost luata dupa consultarea liderilor organizațiilor sindicale FSLI și „Spiru Haret”. Guvernul a aprobat și... The post Profesorii se intorc marți la catedra. Ordonanța de urgența cu majorarile salariale pentru profesori a fost publicata…

- Astazi va fi ședinta de Guvern exceptionala pentru aprobarea OUG de marirea salariilor din invațamant. Guvernul a pregatit ordonanța privind majorarile salariale pe care sindicaliștii le-au respins și pe care a anunțat ca o adopta joi. Miercuri seara, insa, sindicalistii au refuzat propunerea continuta…

- Guvernul din Peru a declarat duminica stare de urgenta pentru 60 de zile in 131 de districte din cauza ''pericolului iminent'' cauzat de posibila sosire in regiune a fenomenului El Nino, informeaza Xinhua.Potrivit unui decret publicat in ziarul oficial El Peruano, districtele vizate se afla in noua…

- Șoferii ar putea sa-și inmatriculeze mașinile și on-line din 2024, potrivit unui Proiect de Ordonanța de Urgența pe care Guvernul urmeaza sa-l aprobe in ședința de miercuri, 24 mai. Actul normativ, inițiat de Ministerul de Interne prevede ca, in termen de 6-12 luni, serviciile de inmatriculare și radiere…