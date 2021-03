Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi seara, ca ”a fost o perioada complicata, de demersuri diplomatice intense”, referindu-se la situatia romanilor care nu au putut intra in Mexic. Aurescu a precizat ca foarte delicat a fost aspectul alertei generale, pe baza cetateniei romane, care…

- Turiștii romani blocați la Cancun au intrat in Mexic Foto: Arhiva. Turiștii români care erau blocați pe aeroportul mexican Cancun au primit accesul în Mexic, anunța Ministerul Român de Externe. Erau 114 români aflați de câteva zile acolo, situație care a generat…

- Romanii blocați pe aeroportul din Cancun, Mexic, au fost eliberați joi dimineața, transmite unul dintre romanii retinuti, informeaza B1. Gabriel Hort a anuntat ca decizia eliberarii a fost luata de o o instanța locala. „Astazi am fost eliberați, dupa o decizie a unei Instanțe locale (din ce am ințeles…

- Ministerul de Externe a emis o avertizare de calatorie pentru Mexic, in care face un apel la romani sa ia in considerare amanarea sau evitarea calatoriilor in aceasta țara. Avertizarea vine dupa ce multor cetațeni romani li s-a refuzat intrarea in țara, iar circa 100 dintre ei sunt in continuare blocați…

- Cei 114 romani blocati de autoritatile mexicane pe Aeroportul din Cancun vor fi adusi in curand acasa cu un zbor Lufthansa, in urma demersurilor Ministerului de Externe de la Bucuresti. Ministrul Bogdan Aurescu s-a aratat astazi foarte suparat din cauza a ceea ce au avut de suportat turistii romani…

- Cei 114 romani blocați la Cancun „vor fi aduși acasa cu un zbor Lufthansa” Foto: Arhiva. Cei 114 români blocați de autoritațile mexicane pe Aeroportul din Cancún vor fi aduși în curând acasa cu un zbor Lufthansa, în urma demersurilor Ministerului de Externe de la …

- Zeci de romani sunt blocați in aeroportul din Cancun de aproape trei zile. Pasagerii a doua avioane ajunse in orașul turistic din Mexic sunt blocați in aeroport din 30 ianuarie. Ministerul roman de Externe spune ca autoritațile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului,…