Apel al parlamentarilor PSD Brașov. Sănătatea brașovenilor nu trebuie să fie subiect de dispută politică In atenția tuturor parlamentarilor brașoveni, In atenția Președintelui Consiliului Județean Brașov, In atenția Primarului Municipiului Brașov, In atenția Asociației Noului Spital al Brașovului ANSB Stimați colegi, Se implinesc trei ani de cand brașovenii ne-au acordat increderea pentru a duce la indeplinire obiectivele locale, de interes pentru oameni. Framantarile politice nu inseamna nimic pentru brașoveni. Oamenii vor de la noi sa aratam ca in ciuda diferențelor putem gasi ințelegerea și maturitatea de a lupta impreuna pentru ce este cu adevarat important, așa cum noi ne-am straduit sa facem… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

