Astazi, 3 martie, intr-un comunicat de presa se anunța ca, pentru problemele in furnizarea apei potabile in zona Roman, compania ApaServ a fost amendata cu 20.000 lei de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț. In plus, furnizorul de apa a fost obligat sa reduca cu 30% facturile curente catre romașcanii afectați de criza apei, potrivit comunicatului CJPC Neamț. Vlad Ciurea, șeful instituției, a precizat ca, in urma controlului, a reieșit ca romașcanii au suferit de lipsa apei sau au primit apa cu presiune scazuta in perioada octombrie 2019 – februarie 2020. Iata comunicatul…