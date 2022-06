Tragedie in judetul Alba! Un copil de aproximativ 5 ani din orasul Cugir a murit inecat

Tragedie in judetul Alba Un copil de aproximativ 5 ani din orasul Cugir a murit in aceasta dupa amiaza dupa ce a cazut in raul Cugir.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Alba copilul a fost scos din apa si supus manevrelor… [citeste mai departe]