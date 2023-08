Stiri pe aceeasi tema

- S-au pus in vanzare abonamentele pentru concertele Bucharest Jazz Festival ce vor avea loc in weekendul 8-10 septembrie 2023 la Combinatul Fondului Plastic. In deschiderea festivalului de joi, 7 septembrie, publicul este asteptat la ARCUB – Hanul Gabroven

- Unul dintre cele mai noi și, in același timp, interesante proiecte de synthpop din Romania, Berlin Division, a lansat „Live at Home”, ce emana un vibe foarte catchy și care, pe langa melodicitatea specifica genului, implica și multa emoție. O explorare sonica in doua acte, fiindca vorbim aici de doua…

- Billie Eilish a lansat “What Was I Made For?” de pe coloana sonora a filmului “Barbie”. Piesa a fost compusa special pentru Barbie de Billie Eilish, alaturi de fratele ei, FINNEAS, care a produs piesa la studioul sau din Los Angeles. Piesa, intima și sfașietoare, exista ca fundal sonor pentru scenele…

- Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat prins in flagrant cand vindea droguri la un festival din Poiana Brașov.Potrivit DIICOT, inculpatul…

- Dupa ce in urma cu puțin timp au lansat „Live in Camera Obscura”, o sesiune in care trupa timișoreana iși expune, intr-un mod cat se poate de cinematic, cele mai recente single-uri, The Case invita publicul la o noua explorare live. De aceasta data, este vorba despre un concert filmat integral, o premiera…

- Niall Horan a lansat albumul “The Show”. Dezvaluind dezvoltarea imensa și experiența de viața pe care le-a dobandit de la Heartbreak Weather din 2020, un album realizat la inceputul cand avea 20 de ani. Astazi, Horan a distribuit videoclipul oficial pentru piesa de titlu a albumului. Regizat de Connor…

- In cadrul BABEL FAST 2023, in doua dintre zilele de festival, respectiv 09 și 10 iunie, pe strazile Targoviștei vor rasuna sunetele muzicii tradiționale aduse de Taraful de Fete „Florile-n crang”. „In programul complex al Festivalului "Babel F.A.S.T." – ediția a doua, 2023, Taraful "Florili-n crang"…

- Muzica romaneasca este in doliu de astazi. Conform informațiilor de ultim moment, Mircea Dragan, marele compozitor a scris piese pentru cei mai importanti artisti pop din Romania, a incetat din viața. Peste patru zile ar fi implinit varsta de 78 de ani. Dupa anii 90, Mircea Dragan a fost in spatele…