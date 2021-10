Stiri pe aceeasi tema

- Valentina, fiica Salmei Hayek, a avut o apariție spectaculoasa pe covorul roșu la premiera filmului "Eternals". Tanara are 14 ani și aceasta apariție in public i-a luat pe toți prin surprindere. Salma Hayek a ferit-o mereu pe Valentina de lumina reflectoarelor și de rețelele sociale.

- Salma Hayek a fost și ea prezenta la premiera filmului Eternals, și așa cum și Angelina Jolie a facut, a venit insațita de unica ei fiica, transmite Noi.md cu referire la paranteze.md. Actrița de 55 de ani a pașit pe covorul roșu alaturi de fiica de 14 ani, Valentina. Pentru tinara este una dintre rarele…

- Angelina Jolie a facut senzație pe covorul roșu, la premiera filmului „Eternals”, in care joaca alaturi de vedete precum Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington si Kumail Nanjiani. Actrița in varsta de 46 de ani și-a facut apariția alaturi de cinci din cei șase copii ai sai. Fiica vedetei, Zahara,…

- Filmul "Eternals", un lungmetraj care beneficiaza de una dintre cele mai diverse distributii din istoria productiilor Marvel, din care fac parte vedete precum Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington si Kumail Nanjiani, a avut premiera mondiala luni seara in legendarul cinematograf…

- Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp…

- Actrița americana Salma Hayek a declarat ca a fost sceptica sa accepte sa joace în filmul „Eternals” al Marvel deoarece credea ca va primi un rol minor. „Am zis 'Lasați-o balta'”, relateaza aceasta, citata de Insider.Hayek, în vârsta de 54 de…

- Actorul american Johnny Depp a declarat intr-un interviu acordat The Sunday Times ca se simte nedreptațit de Hollywood dupa ce a pierdut procesul impotriva tabloidului britanic The Sun. Dupa pierderea procesului intentat The Sun, care l-a numit „wife-beater” intr-un articol despre el si Amber Heard,…

- De la 1 august, Metrorex si STB au introdus biletele si abonamentele comune. Un bilet comun pentru cele doua mijloace de transport in comun va costa 5 lei si va permite accesul pentru 90 de minute in reteaua terana sau subterana de transport. Conform Ministerului Transporturilor, armonizarea tarifelor…