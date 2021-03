Apare primul tren-tramvai din ROMÂNIA! Va atinge viteza de 140 km/h Primul tren-tramvai din Romania ar putea fi pus pe sine in vestul tarii, unde va lega doua orase mari: Timisoara de Resita. Mijlocul de transport va avea statii accesibile, ca cele de tramvai, insa va merge cu viteza unui tren. Proiectul se va derula pe parcursul a 5 ani si va favoriza turismul in zona, spera autoritatile. SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Valcov Daca proiectul decurge bine, trenul-tramvai va pleca in 2026 de la Aeroportul International Timisoara si va avea ca destinatie Resita - pe o linie si granita romano-sarba - pe cealalta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

