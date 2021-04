Apare GHIDUL pentru evitarea aglomerației. Noi REGULI în magazinele din țară Alin Stoica, prefectul Bucureștiului, a declarat, joi, ca un ghid de bune practici pentru evitarea aglomerarii, realizat impreuna cu organizatiile retailerilor, va fi disponibil pentru magazine. Demnitarul a precizat ca acest ghid este necesar pentru ca masurile in vigoare privind limitarea raspandirii COVID-19 sa se implementeze eficient. “Masurile sunt obligatorii, depinde acum fiecare cum le implementeaza sau daca le implementeaza si atunci trebuie sa ne asiguram ca ele se implementeaza in mod eficient, ca am vazut ca au existat in unele locuri aglomeratii si poate ca magazinele mici nu au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica: "Masurile sunt obligatorii, depinde acum fiecare cum le implementeaza sau daca le implementeaza si atunci trebuie sa ne asiguram ca ele se implementeaza in mod eficient, ca am vazut ca au existat in unele locuri aglomeratii si poate ca magazinele mici nu au capacitatea, de exemplu, sa faca…

- Magazinele isi vor informa clientii care este capacitatea lor, indiferent de marimea acestora, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica. "Mai asteptam pana la pranz maine feedback din partea lor si alte...

- Noi decizii in ceea ce privește spațiile pentru cumparaturi: magazinele vor afișa la intrare numarul maxim de clienți admiși simultan, spune prefectul Capitalei, Alin Stoica. Conform acestuia, magazinele mari și medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel puțin 7 metri patrați, iar magazinele…

- Dupa ce prefectul Bucureștiului, Alin Stoica, a spus ca sunt discuții legate de posibilitatea modificarii orei de inchidere a magazinelor, daca vor fi aglomerari, premierul Florin Cițu a anunțat ca nu se va schimba nimic, motivul fiind acela ca masura „da rezultate”. „Am discutii permanente cu rețelele…

- Maine dimineața se va intruni Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Noi masuri restrictive vor fi puse in aplicare in București de maine seara, anunța prefectul Alin Stoica. Deși nu a vrut sa dea prea multe detalii legate de restricțiile ce vor fi aplicate, prefectul a anunțat ca orarul magazinelor…

- In spațiul public sunt discuții intense pe tema carantinarii Capitalei. Rata infectarilor cu coronavirus din București a ajuns, marți, la 6,22 la mie. Teoretic, dupa depașirea pragului de 6 cazuri de imbolnaviri raportat la 1.000 de locuitori, autoritațile pot lua hotararea sa impuna carantina. Aceasta…

- "Azi am prelungit pentru 14 zile masurile in vigoare, dar daca intervin noutați, evident ca vom modifica. Sunt masuri generale, care privesc restricții in ceea ce privește cursurile, doar preșoclarii merg la scoala și doar daca efectivele sunt jumatate. Aceștia trebuie, bineințeles, sa respecte in continuare…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste duminica in sedinta pentru prelungirea masurilor care sunt in vigoare pentru stoparea raspandirii COVID-19. Reuniunea, care va avea loc la Prefectura Capitalei, este programata sa inceapa la ora 12,00. Duminica va fi o sedinta…