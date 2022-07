APĂRAȚI LIMBA ROMÂNĂ ÎN TRANSILVANIA! Iancu de Hunedoara are dreptul și la Târgu Mureș la mențiune în limba română Atentate pe banda rulanta la ființa noastra naționala. Un nou caz a fost semnalat redacției Buletin de Carei de catre locuitori din Transilvania, mai exact din Targu Mureș. Dragoș Burghelia de la Forumul Civic al romanilor ne supune atenției faptul ca primarul Soos Zoltan din Targu Mureș vrea sa dezveleasca o statuie a lui Iancu de Hunedoara fara nicio inscripție in limba romana! Nu deranjeaza doar faptul ca Legea 500/2004 privind utilizarea limbii romane in spațiul public este calcata in picioare ci faptul ca este atacata identitatea noastra naționala tocmai in țara noastra, ROMANIA! Actele… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

