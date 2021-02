China a aprobat alte doua vaccinuri anti-Covid. Cele doua seruri produse de oamenii de știința din China vor putea fi in curand folosite in cadrul campaniei de imunizare in masa a populației. Conform The Guardian, Administratia nationala a produselor medicale din China a anuntat ca ele doua vaccinuri sunt dezvoltate de CanSino Biologics si Wuhan Institute of Biological Product, afiliat Sinopharm. Wuhan este orașul din China in care a aparut coronavirusul. Vaccinul produs in capitala provinciei Hubei are o eficacitate de 72,51%, conform Reuters. China, țara din care s-a raspandit coronavirusul,…