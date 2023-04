Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de Joia Patimilor, Joia Neagra sau Joimarița. Este a patra zi din Saptamana Patimilor, una incarcata din punct de vedere al tradițiilor. Iata cateva tradiții și obiceiuri in Joia Mare. Tradiții și obiceiuri in Joia Mare Ziua de joi din Saptamana…

- Joia Mare este o zi plina de semnificații și tradiții. Numita și Joia Patimilor sau Joia Neagra, aceasta zi amintește despre smerenia de care a dat dovada Mantuitorul cand le-a spalat picioarele celor 12 apostoli, dar și despre momentul sarutului mincinos al lui Iuda.

- Excelente in timpul postului, urzicile sunt interzise in Saptamana Mare. La fel și oțetul! Se spune ca este pacat sa consumi aceste doua alimente in saptamana dinaintea Paștelui. Iata și explicația! Se spune ca, atunci cand era rastignit pe cruce, Iisus a fost batut cu urzici, intepandu-i ranile, și…

- Dupa o intrerupere de 3 ani, se reia obiceiul agrar „Udatoriu din Șurdești” ajuns la ediția a XXIII – a. In data de 17 aprilie 2023, incepand cu ora 11:30, sunteți invitați la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Șurdești pentru a-l sarbatori pe cel mai harnic om din sat. ”In cadrul evenimentului…

- Care este explicația? Se spune ca, atunci cand era rastignit pe cruce, Iisus a fost batut cu urzici, intepandu-i ranile, și stropit cu oțet, pentru a-i provoca și mai multe usturimi. Mai mult, legenda spune ca, atunci cand a cerut cateva picaturi de apa, Mantuitorului i s-a oferit tot oțet: de aici…

- Targul Marțișorului, ediția a XIII-a, 24-27 februarie 2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizeaza in perioada 24-27 februarie 2023, Targul Marțișorului, ediția a…

- Țara noastra este una unde credința in divinitate este larg raspandita și extrem de puternica. In urma cu cațiva ani, in urma unui studiu care a fost realizat in 34 de state de pe continent, Romania ocupa primul loc intr-un top al celor mai religioase tari din Europa. Ce sunt Moșii de iarna sau de vara,…

- Jeremy Ruehlemann a murit la 27 de ani. Anunțul trist a fost facut de agentul sau cand inca nu se știau foarte multe detalii despre tragedie. Acum, tatal sau a facut declarații lamuritoare privind cauza morții și a eliminat ipoteza unei sinucideri.