Apă potabilă după program zilnic, în localități din județul Iași Din cauza creșterii consumului de apa, resursele din rezervoarele de inmagazinare APAVITAL S.A. se epuizeaza cu rapiditate, fiind necesara refacerea periodica a acestora. In aceste condiții, pe perioada zilelor caniculare, in vederea refacerii rezervelor de apa potabila a rezervoarelor: Pietrarie 1, Pietrarie 2, Paun, Vișan și Cercu, APAVITAL S.A se afla in neplacuta situație de a furniza apa potabila dupa program, zilnic, in intervalul orar estimat 05.00 – 22.00, in perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2023, catre utilizatorii din localitațile Barnova, Vișan, Cercu, Todirel, Pietrarie, Hlincea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

