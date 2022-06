Apa potabilă „cu porția” in jumătate din județul Iasi! ApaVital limitează furnizarea apei potabile ApaVital va furniza apa potabila doar dimineața și seara catre mai mulți consumatori dupa ce seceta și consumul ridicat din aceasta perioada calduroasa provoaca probleme serioase in județul Iași. Afectate sunt mai ales localitațile din nord-estul județului Iași, insa lista acestora poate crește de la o zi la alta. Deși exista rezervoare dotate pentru consumul uman, numeroase persoane folosesc apa inclusiv la treburile gospodarești sau agricole, ceea ce duce la epuizarea rapida a rezervoarelor ApaVital montate in diverse zone strategice din județul Iași. In aceste condiții, operatorul de apa si… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

