- Apa contaminata cu aresnic a fost descoperita in mai multe comune din județul Prahova, anunța B1Tv. DSP a detectat valori depașite de arseniu in apa din comuna Cocaraștii Colț. Ulterior, Hidro Prahova SA a anunțat ca apa nu este buna pentru a fi consumata sau pentru gatit. „HIDRO PRAHOVA S.A. ia aceasta…

