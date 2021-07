Horoscop chinezesc 12 iulie – 31 august. Zodiile care vor avea o vară de neuitat

Zodiacul chinezesc este un ciclu care se repetă timp de 12 ani. Fiecare an este reprezentat de un animal și de atributele sale. Anul fiecărui animal zodiacal are loc la fiecare 12 ani și fiecare an este asociat cu un animal zodiacal.… [citeste mai departe]